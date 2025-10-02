Yritysluettelo
Sberbank
  Moscow Metro Area

Sberbank Data-asiantuntija Palkat sijainnissa Moscow Metro Area

Data-asiantuntija korvaus in Moscow Metro Area Sberbank:ssa vaihtelee RUB 1.8M per year L7 -tasolta RUB 6.45M per year L13 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Moscow Metro Area on yhteensä RUB 4.1M.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Sberbank?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Sberbank in Moscow Metro Area on vuosittainen kokonaiskorvaus RUB 6,448,565. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sberbank Data-asiantuntija roolille in Moscow Metro Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RUB 3,528,681.

