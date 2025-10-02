Data-asiantuntija korvaus in Moscow Metro Area Sberbank:ssa vaihtelee RUB 1.8M per year L7 -tasolta RUB 6.45M per year L13 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Moscow Metro Area on yhteensä RUB 4.1M. Katso Sberbank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***