Sberbank Data-analyytikko Palkat sijainnissa Moscow Metro Area

Data-analyytikko korvaus in Moscow Metro Area Sberbank:ssa vaihtelee RUB 1.57M per year L7 -tasolta RUB 4.94M per year L11 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Moscow Metro Area on yhteensä RUB 2.83M. Katso Sberbank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso Lisää korvaus Vertaa tasoja

Tason nimi Yhteensä Peruspalkka Osakkeet (/yr) Bonus L7 RUB 1.57M RUB 1.34M RUB 117K RUB 117K L8 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L9 RUB 3.44M RUB 2.94M RUB 0 RUB 495K L10 RUB 2.98M RUB 2.69M RUB 0 RUB 288K Näytä 4 Lisää tasoja

Uusimmat palkkailmoitukset

Mikä on oikeuksien syntymisaikataulu yhtiössä Sberbank ?

