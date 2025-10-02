Yritysluettelo
Sberbank
  • Palkat
  • Data-analyytikko

  • Kaikki Data-analyytikko -palkat

  • Moscow Metro Area

Sberbank Data-analyytikko Palkat sijainnissa Moscow Metro Area

Data-analyytikko korvaus in Moscow Metro Area Sberbank:ssa vaihtelee RUB 1.57M per year L7 -tasolta RUB 4.94M per year L11 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Moscow Metro Area on yhteensä RUB 2.83M. Katso Sberbank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Sberbank?

UKK

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Data-analyytikko u Sberbank in Moscow Metro Area ima godišnju ukupnu naknadu od RUB 5,345,730. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Sberbank za ulogu Data-analyytikko in Moscow Metro Area je RUB 2,256,989.

