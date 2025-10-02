Yritysluettelo
Sberbank
Sberbank Liiketoiminta-analyytikko Palkat sijainnissa Moscow Metro Area

Liiketoiminta-analyytikko korvaus in Moscow Metro Area Sberbank:ssa vaihtelee RUB 1.98M per year L7 -tasolta RUB 4.19M per year L11 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Moscow Metro Area on yhteensä RUB 2.63M.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Sberbank in Moscow Metro Area on vuosittainen kokonaiskorvaus RUB 4,757,188. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sberbank Liiketoiminta-analyytikko roolille in Moscow Metro Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RUB 2,700,624.

