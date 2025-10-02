Yritysluettelo
Saviynt
  • Greater Bengaluru

Saviynt Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Bengaluru Saviynt:ssa on yhteensä ₹2.31M per year. Katso Saviynt:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
Saviynt
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹2.31M
Taso
Peruspalkka
₹2.31M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
2-4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Saviynt?

₹13.94M

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at Saviynt in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹3,839,623. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Saviynt for the Ohjelmistoinsinööri role in Greater Bengaluru is ₹2,311,955.

