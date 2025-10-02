Yritysluettelo
Savills Data-analyytikko Palkat sijainnissa Greater London Area

Data-analyytikko mediaanikorvaus in Greater London Area Savills:ssa on yhteensä £42.9K per year. Katso Savills:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Savills
Data Analyst
London, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£42.9K
Taso
Senior Data Andy
Peruspalkka
£42.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Savills?

£121K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Savills in Greater London Area on vuosittainen kokonaiskorvaus £48,483. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Savills Data-analyytikko roolille in Greater London Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £48,030.

