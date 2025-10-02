Yritysluettelo
Sauce Labs Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Warsaw Metropolitan Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Warsaw Metropolitan Area Sauce Labs:ssa on yhteensä PLN 355K per year. Katso Sauce Labs:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Yhteensä vuodessa
PLN 355K
Taso
Staff
Peruspalkka
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Sauce Labs?

PLN 600K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Sauce Labs in Warsaw Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus PLN 524,376. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sauce Labs Ohjelmistoinsinööri roolille in Warsaw Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PLN 330,524.

Muut resurssit