Satispay
Satispay Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Ann Arbor, MI Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Ann Arbor, MI Area Satispay:ssa on yhteensä $51.2K per year. Katso Satispay:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Satispay
Software Engineer
Milan, MI
Yhteensä vuodessa
$51.2K
Taso
L4
Peruspalkka
$46.4K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4.9K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Satispay?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Satispay-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Satispay in Ann Arbor, MI Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $62,942. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Satispay Ohjelmistoinsinööri roolille in Ann Arbor, MI Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $46,752.

