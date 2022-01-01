SAP Palkat

SAP:n palkka vaihtelee $23,270 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekstinkirjoittaja -tehtävässä alemman pään mukaan $487,550 Liiketoimintaoperaatiopäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä SAP. Viimeksi päivitetty: 11/15/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.4%
V 3
SAP-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)
33.4% ansaitsee 3rd-V (33.40% vuosittain)
