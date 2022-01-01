Yritysluettelo
SAP
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

SAP Palkat

SAP:n palkka vaihtelee $23,270 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekstinkirjoittaja -tehtävässä alemman pään mukaan $487,550 Liiketoimintaoperaatiopäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä SAP. Viimeksi päivitetty: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend-ohjelmistokehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Tuotanto-ohjelmistokehittäjä

DevOps-insinööri

Tekoälyinsinööri

Tuotesuunnittelija
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX-suunnittelija

Myynti
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Asiakasvastaava

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Datatieteilijä
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Tuotepäällikkö
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Markkinointi
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Ratkaisuarkkitehti
T3 $46K
T4 $74.9K

Data-arkkitehti

Pilvi­arkkitehti

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $78.4K
Liikkeenjohdon konsultti
Median $82.5K
Projektipäällikkö
Median $143K
Asiakasmenestys
Median $128K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $120K
Henkilöstöhallinto
Median $57.7K
Myynti-insinööri
Median $114K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $74.9K
Tietoteknologi (IT)
Median $82.8K
Kirjanpitäjä
$39.1K
Hallinnollinen assistentti
$74.5K
Liiketoimintaoperaatiot
$162K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$488K
Liiketoiminnan kehittäminen
$40.9K
Esikuntapäällikkö
$160K
Tekstinkirjoittaja
$23.3K
Asiakaspalvelu
$76.5K
Asiakaspalveluoperaatiot
$53.8K
Data-analyytikko
$110K
Datatieteen päällikkö
$238K
Kiinteistöpäällikkö
$80K
Graafinen suunnittelija
$104K
Laitteistoinsinööri
$136K
Lakiasiat
$271K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$296K
Ohjelmapäällikkö
$128K
Rekrytoija
$199K
Tuottooperaatiot
$95.2K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$81.1K
Kokonaispalkkiot
$83.3K
UX-tutkija
$95.3K
Pääomasijoittaja
$121K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.4%

V 3

Osaketyyppi
RSU

SAP-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.4% ansaitsee 3rd-V (33.40% vuosittain)

20%

V 1

40%

V 2

40%

V 3

Osaketyyppi
RSU

SAP-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 40% ansaitsee 2nd-V (40.00% vuosittain)

  • 40% ansaitsee 3rd-V (40.00% vuosittain)

33%

V 1

33%

V 2

34%

V 3

Osaketyyppi
RSU

SAP-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (8.25% neljännesvuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (8.25% neljännesvuosittain)

  • 34% ansaitsee 3rd-V (8.50% neljännesvuosittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä SAP on Liiketoimintaoperaatiopäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $487,550. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SAP ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $114,363.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle SAP ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • PTC
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit