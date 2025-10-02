Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Seattle Area SAP Concur:ssa vaihtelee $130K per year T2 -tasolta $243K per year T4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Seattle Area on yhteensä $185K. Katso SAP Concur:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
