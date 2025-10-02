Yritysluettelo
SAP Concur Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Brazil

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Brazil SAP Concur:ssa on yhteensä R$238K per year T3 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Brazil on yhteensä R$186K. Katso SAP Concur:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
T1
(Lähtötaso)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Näytä 1 Lisää tasoja
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä SAP Concur?

Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä SAP Concur in Brazil on vuosittainen kokonaiskorvaus R$295,754. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SAP Concur Ohjelmistoinsinööri roolille in Brazil ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on R$185,964.

