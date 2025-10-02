Yritysluettelo
Santander Bank
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Poland

Santander Bank Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Poland

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Poland Santander Bank:ssa on yhteensä PLN 194K per year. Katso Santander Bank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Santander Bank
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Wroclaw, DS, Poland
Yhteensä vuodessa
PLN 194K
Taso
Mid Level
Peruspalkka
PLN 194K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Santander Bank?

PLN 600K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Santander Bank in PolandOhjelmistoinsinööri最高薪酬方案，年度總薪酬為PLN 384,397。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Santander BankOhjelmistoinsinööri職位 in Poland年度總薪酬中位數為PLN 190,903。

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Santander Bank ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit