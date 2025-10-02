Yritysluettelo
Santander Bank
Santander Bank Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Madrid Metropolitan Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Madrid Metropolitan Area Santander Bank:ssa on yhteensä €41.5K per year. Katso Santander Bank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Santander Bank
Backend Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Yhteensä vuodessa
€41.5K
Taso
hidden
Peruspalkka
€41.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
2-4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Santander Bank?

€142K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Santander Bank in Madrid Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus €63,151. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Santander Bank Ohjelmistoinsinööri roolille in Madrid Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €41,508.

