Santander Bank Investointipankkiiri Palkat sijainnissa New York City Area

Investointipankkiiri mediaanikorvaus in New York City Area Santander Bank:ssa on yhteensä $245K per year. Katso Santander Bank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$245K
Taso
Vice President
Peruspalkka
$185K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$60K
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Santander Bank?

$160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Investointipankkiiri roolille yrityksessä Santander Bank in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $330,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Santander Bank Investointipankkiiri roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $245,000.

