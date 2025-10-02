Yritysluettelo
Santander Bank Data-asiantuntija Palkat sijainnissa Greater Sao Paulo

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in Greater Sao Paulo Santander Bank:ssa on yhteensä R$203K per year. Katso Santander Bank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Yhteensä vuodessa
R$203K
Taso
Mid
Peruspalkka
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$81.3K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Santander Bank in Greater Sao Paulo on vuosittainen kokonaiskorvaus R$241,059. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Santander Bank Data-asiantuntija roolille in Greater Sao Paulo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on R$222,722.

