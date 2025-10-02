Yritysluettelo
Sanofi Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Paris Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Paris Area Sanofi:ssa on yhteensä €74.9K per year. Katso Sanofi:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Sanofi
Software Engineer
Paris, IL, France
Yhteensä vuodessa
€74.9K
Taso
L3
Peruspalkka
€56.6K
Stock (/yr)
€9.1K
Bonus
€9.1K
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Sanofi?

€142K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Sanofi in Greater Paris Area on vuosittainen kokonaiskorvaus €106,515. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sanofi Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Paris Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €65,894.

