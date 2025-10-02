Yritysluettelo
Sanofi
Sanofi Data-asiantuntija Palkat sijainnissa Greater Boston Area

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in Greater Boston Area Sanofi:ssa on yhteensä $196K per year. Katso Sanofi:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Sanofi
Data Scientist
Boston
Yhteensä vuodessa
$196K
Taso
L3
Peruspalkka
$164K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$32K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Sanofi?

$160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Sanofi in Greater Boston Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $238,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sanofi Data-asiantuntija roolille in Greater Boston Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $194,000.

