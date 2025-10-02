Yritysluettelo
S&P Global
  • India

S&P Global Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat sijainnissa India

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in India S&P Global:ssa on yhteensä ₹6.7M per year. Katso S&P Global:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
S&P Global
Director
Hyderabad, TS, India
Yhteensä vuodessa
₹6.7M
Taso
13
Peruspalkka
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
13 Vuotta
Vuotta kokemusta
13 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä S&P Global?

₹13.94M

Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

S&P Global-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (16.50% puolivuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (16.50% puolivuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (16.50% puolivuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä S&P Global in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹14,168,007. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä S&P Global Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹5,629,947.

