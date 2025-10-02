Ohjelmistoinsinööri korvaus in United States S&P Global:ssa vaihtelee $125K per year L8 -tasolta $284K per year L13 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $138K. Katso S&P Global:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$104K
$95.5K
$286
$8.6K
L10
$125K
$115K
$0
$9.4K
L11
$163K
$146K
$0
$16.9K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
33%
V 1
33%
V 2
33%
V 3
S&P Global-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33% ansaitsee 1st-V (16.50% puolivuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (16.50% puolivuosittain)
33% ansaitsee 3rd-V (16.50% puolivuosittain)
