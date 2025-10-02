Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Hyderabad Area S&P Global:ssa vaihtelee ₹1.71M per year L9 -tasolta ₹7.18M per year L13 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Hyderabad Area on yhteensä ₹1.98M. Katso S&P Global:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹1.71M
₹1.61M
₹0
₹100K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
33%
V 1
33%
V 2
33%
V 3
S&P Global-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33% ansaitsee 1st-V (16.50% puolivuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (16.50% puolivuosittain)
33% ansaitsee 3rd-V (16.50% puolivuosittain)
