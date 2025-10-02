Yritysluettelo
S&P Global
S&P Global Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Canada

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Canada S&P Global:ssa vaihtelee CA$78.3K per year L8 -tasolta CA$111K per year L10 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Canada on yhteensä CA$96.4K. Katso S&P Global:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L8
Software Developer I(Lähtötaso)
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
Software Developer II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
Software Developer II
CA$111K
CA$106K
CA$0
CA$4.7K
L11
Lead Software Developer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

S&P Global-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (16.50% puolivuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (16.50% puolivuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (16.50% puolivuosittain)



Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä S&P Global in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$121,642. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä S&P Global Ohjelmistoinsinööri roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$92,158.

Muut resurssit