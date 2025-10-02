Yritysluettelo
Data-asiantuntija korvaus in New York City Area S&P Global:ssa on yhteensä $142K per year L9 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in New York City Area on yhteensä $165K. Katso S&P Global:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L8
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
L9
Data Scientist II
$142K
$125K
$0
$16.8K
L10
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
L11
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 3 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

S&P Global-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (16.50% puolivuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (16.50% puolivuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (16.50% puolivuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä S&P Global in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $208,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä S&P Global Data-asiantuntija roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $165,000.

