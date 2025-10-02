Data-asiantuntija korvaus in India S&P Global:ssa vaihtelee ₹838K per year L8 -tasolta ₹1.92M per year L10 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹2.61M. Katso S&P Global:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L8
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
33%
V 1
33%
V 2
33%
V 3
S&P Global-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33% ansaitsee 1st-V (16.50% puolivuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (16.50% puolivuosittain)
33% ansaitsee 3rd-V (16.50% puolivuosittain)