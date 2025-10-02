Katso S&P Global:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025
Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!
33%
V 1
33%
V 2
33%
V 3
S&P Global-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33% ansaitsee 1st-V (16.50% puolivuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (16.50% puolivuosittain)
33% ansaitsee 3rd-V (16.50% puolivuosittain)