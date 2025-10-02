Yritysluettelo
Lunasta yrityksesi
S&P Global Data-analyytikko Palkat sijainnissa New York City Area

Katso S&P Global:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

$160K

Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

S&P Global-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (16.50% puolivuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (16.50% puolivuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (16.50% puolivuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä S&P Global in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $100,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä S&P Global Data-analyytikko roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $80,000.

