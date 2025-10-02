Ohjelmistoinsinööri korvaus in San Francisco Bay Area Sandia National Labs:ssa on yhteensä $203K per year Senior Member of Technical Staff -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $212K. Katso Sandia National Labs:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
