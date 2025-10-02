Yritysluettelo
Salsify
Salsify Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Portugal

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Portugal Salsify:ssa on yhteensä €54.9K per year Software Engineer 2 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Portugal on yhteensä €52.6K. Katso Salsify:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer 1
(Lähtötaso)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer 2
€54.9K
€54.9K
€0
€0
Senior Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Salsify-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Salsify in Portugal on vuosittainen kokonaiskorvaus €99,392. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Salsify Ohjelmistoinsinööri roolille in Portugal ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €52,562.

