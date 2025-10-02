Yritysluettelo
Salsify
Salsify Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Boston Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Boston Area Salsify:ssa vaihtelee $187K per year Senior Software Engineer 3 -tasolta $209K per year Staff Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Boston Area on yhteensä $205K. Katso Salsify:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Salsify-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Salsify in Greater Boston Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $237,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Salsify Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Boston Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $173,000.

