SailPoint
SailPoint Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat sijainnissa Greater Austin Area

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in Greater Austin Area SailPoint:ssa on yhteensä $250K per year. Katso SailPoint:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
SailPoint
Software Engineering Manager
Austin, TX
Yhteensä vuodessa
$250K
Taso
hidden
Peruspalkka
$250K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
11+ Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä SailPoint?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

SailPoint-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä SailPoint in Greater Austin Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $420,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SailPoint Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Greater Austin Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $229,000.

