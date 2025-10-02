Yritysluettelo
Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Austin Area SailPoint:ssa vaihtelee $100K per year L2 -tasolta $211K per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Austin Area on yhteensä $142K.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Lähtötaso)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
Software Engineer II
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
Senior Software Engineer
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

SailPoint-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä SailPoint in Greater Austin Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $243,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SailPoint Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Austin Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $141,000.

