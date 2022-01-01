Yritysluettelo
Root Insurance
Root Insurance Palkat

Root Insurance:n palkka vaihtelee $76,500 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $270,970 Henkilöstöhallinto -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Data-asiantuntija
Median $120K
Tuotepäällikkö
Median $145K
Ohjelmistoinsinööri
Median $161K

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $230K
Data-analyytikko
$76.5K
Graafinen suunnittelija
$95.2K
Henkilöstöhallinto
$271K
Markkinointi
$159K
Koneinsinööri
$86.7K
Tuotesuunnittelija
$133K
Rekrytoija
$86.7K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Root Insurance-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Root Insurance on Henkilöstöhallinto at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $270,970. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Root Insurance ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $133,280.

Muut resurssit