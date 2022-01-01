Yritysluettelo
Roche Palkat

Roche:n palkka vaihtelee $19,638 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $331,500 Yrityskehitys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Roche. Viimeksi päivitetty: 9/18/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biotilastotieteilijä

Tuotepäällikkö
Median $196K

Koneinsinööri
Median $133K
Biolääketieteen insinööri
Median $100K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $304K
Projektipäällikkö
Median $156K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $165K
Kirjanpitäjä
$25.5K
Liiketoimintaoperaatiot
$35.7K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$177K
Liiketoiminta-analyytikko
$199K
Yrityskehitys
$332K
Asiakaspalvelu
$19.6K
Data-tieteen päällikkö
$264K
Talousanalyytikko
$131K
Henkilöstöhallinto
$206K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$71.6K
Liikkeenjohdon konsultti
$85.8K
Markkinointi
$212K
Tuotesuunnittelija
$69.5K
Ohjelmapäällikkö
$209K
Myynti
$136K
Myynti-insinööri
$92.5K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$161K
Ratkaisuarkkitehti
$98.2K
Tekninen kirjoittaja
$48K
UX-tutkija
$101K
Pääomasijoittaja
$176K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Roche on Yrityskehitys at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $331,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Roche ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $158,126.

Muut resurssit