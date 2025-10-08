Yritysluettelo
Roblox
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Tuotesuunnittelija

  • UX-suunnittelija

  • United States

Roblox UX-suunnittelija Palkat sijainnissa United States

UX-suunnittelija korvaus in United States Roblox:ssa vaihtelee $189K per year IC1 -tasolta $470K per year IC6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $350K. Katso Roblox:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025

Keskiarvo Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
IC1
Product Designer
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Näytä 5 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

45%

V 1

35%

V 2

20%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Roblox-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 45% ansaitsee 1st-V (11.25% neljännesvuosittain)

  • 35% ansaitsee 2nd-V (8.75% neljännesvuosittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (5.00% neljännesvuosittain)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Roblox-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (8.25% neljännesvuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (8.25% neljännesvuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (8.25% neljännesvuosittain)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Roblox-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Tuotesuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-suunnittelija roolille yrityksessä Roblox in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $685,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Roblox UX-suunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $385,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Roblox ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit