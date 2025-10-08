UX-suunnittelija korvaus in United States Roblox:ssa vaihtelee $189K per year IC1 -tasolta $470K per year IC6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $350K. Katso Roblox:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
45%
V 1
35%
V 2
20%
V 3
Roblox-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
45% ansaitsee 1st-V (11.25% neljännesvuosittain)
35% ansaitsee 2nd-V (8.75% neljännesvuosittain)
20% ansaitsee 3rd-V (5.00% neljännesvuosittain)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
V 1
33%
V 2
33%
V 3
Roblox-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33% ansaitsee 1st-V (8.25% neljännesvuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (8.25% neljännesvuosittain)
33% ansaitsee 3rd-V (8.25% neljännesvuosittain)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Roblox-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.