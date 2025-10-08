Full Stack -ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Robinhood:ssa vaihtelee $198K per year L1 -tasolta $903K per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $381K. Katso Robinhood:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L1
$198K
$143K
$38.3K
$17.5K
L2
$302K
$179K
$102K
$21.5K
L3
$411K
$210K
$183K
$17.8K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Robinhood-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
100%
V 1
Robinhood-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:
100% ansaitsee 1st-V (25.00% neljännesvuosittain)