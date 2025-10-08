Yritysluettelo
Robinhood
  Palkat
  Ohjelmistoinsinööri

  Backend-ohjelmistoinsinööri

  San Francisco Bay Area

Robinhood Backend-ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Backend-ohjelmistoinsinööri korvaus in San Francisco Bay Area Robinhood:ssa vaihtelee $202K per year L1 -tasolta $469K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $270K. Katso Robinhood:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025

Keskiarvo Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L1
IC3(Lähtötaso)
$202K
$136K
$52.9K
$13.3K
L2
IC4
$299K
$180K
$101K
$17.2K
L3
IC5
$423K
$214K
$185K
$24.5K
L4
IC6
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Näytä 2 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Robinhood-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

100%

V 1

Osaketyyppi
RSU

Robinhood-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (25.00% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Backend-ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Robinhood in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $469,333. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Robinhood Backend-ohjelmistoinsinööri roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $286,500.

