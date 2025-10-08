Yritysluettelo
Robinhood
  • Palkat
  • Tuotesuunnittelija

  • Vuorovaikutussuunnittelija

Robinhood Vuorovaikutussuunnittelija Palkat

Vuorovaikutussuunnittelija korvaus in United States Robinhood:ssa on yhteensä $368K per year L6 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $360K. Katso Robinhood:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Robinhood-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

100%

V 1

Osaketyyppi
RSU

Robinhood-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (25.00% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Vuorovaikutussuunnittelija roolille yrityksessä Robinhood in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $375,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Robinhood Vuorovaikutussuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $363,500.

