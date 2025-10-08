Yritysluettelo
Robin Healthcare
Robin Healthcare Full Stack -ohjelmistoinsinööri Palkat

Full Stack -ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Robin Healthcare:ssa on yhteensä $175K per year. Katso Robin Healthcare:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025

Mediaanipalkka
company icon
Robin Healthcare
Senior Software Engineer
San Diego, CA
Yhteensä vuodessa
$175K
Taso
Senior
Peruspalkka
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Robin Healthcare?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Robin Healthcare in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $250,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Robin Healthcare Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $175,000.

