Robert Walters
Robert Walters Rekrytoija Palkat

Rekrytoija mediaanikorvaus in Taiwan Robert Walters:ssa on yhteensä NT$1.02M per year. Katso Robert Walters:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Yhteensä vuodessa
NT$1.02M
Taso
-
Peruspalkka
NT$1.02M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Robert Walters?
+NT$1.82M
+NT$2.8M
+NT$629K
+NT$1.1M
+NT$692K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä Robert Walters in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$2,430,995. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Robert Walters Rekrytoija roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$813,915.

