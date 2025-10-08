Yritysluettelo
Rivos
Rivos ASIC Engineer Palkat

ASIC Engineer mediaanikorvaus in United States Rivos:ssa on yhteensä $200K per year. Katso Rivos:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025

Mediaanipalkka
company icon
Rivos
Senior Member of Technical Staff
Austin, TX
Yhteensä vuodessa
$200K
Taso
L5
Peruspalkka
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
14 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Rivos?

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Rivos-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus ASIC Engineer roolille yrityksessä Rivos in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $240,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Rivos ASIC Engineer roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $200,000.

