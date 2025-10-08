Tuotanto-ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Rivian:ssa vaihtelee $196K per year RIV-4 -tasolta $314K per year RIV-6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $230K. Katso Rivian:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$196K
$162K
$30.8K
$3K
RIV-5
$182K
$158K
$23K
$1.7K
RIV-6
$314K
$207K
$86.7K
$21K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
50%
V 1
50%
V 2
Rivian-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:
50% ansaitsee 1st-V (12.50% neljännesvuosittain)
50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Rivian-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Rivian-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)