Full Stack -ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Rivian:ssa vaihtelee $164K per year RIV-3 -tasolta $342K per year RIV-7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $289K. Katso Rivian:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
RIV-3
$164K
$132K
$30.5K
$1.7K
RIV-4
$182K
$150K
$29.5K
$2.7K
RIV-5
$234K
$181K
$44.4K
$8.4K
RIV-6
$278K
$199K
$66.2K
$13.2K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
50%
V 1
50%
V 2
Rivian-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:
50% ansaitsee 1st-V (12.50% neljännesvuosittain)
50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Rivian-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Rivian-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)