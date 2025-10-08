Full Stack -ohjelmistoinsinööri korvaus in San Francisco Bay Area Rivian:ssa vaihtelee $162K per year RIV-3 -tasolta $277K per year RIV-6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $210K. Katso Rivian:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
RIV-3
$162K
$136K
$24.6K
$1K
RIV-4
$183K
$151K
$29.6K
$2.4K
RIV-5
$238K
$188K
$45.9K
$3.9K
RIV-6
$277K
$202K
$63.8K
$11.6K
50%
V 1
50%
V 2
Rivian-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:
50% ansaitsee 1st-V (12.50% neljännesvuosittain)
50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Rivian-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)