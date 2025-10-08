Backend-ohjelmistoinsinööri korvaus in San Francisco Bay Area Rivian:ssa vaihtelee $179K per year RIV-4 -tasolta $440K per year RIV-7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $301K. Katso Rivian:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$179K
$143K
$32.3K
$3.6K
RIV-5
$240K
$180K
$51K
$8.2K
RIV-6
$296K
$216K
$61.9K
$18.3K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
50%
V 1
50%
V 2
Rivian-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:
50% ansaitsee 1st-V (12.50% neljännesvuosittain)
50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Rivian-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Rivian-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)