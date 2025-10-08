Yritysluettelo
Rivian Manufacturing Engineer Palkat sijainnissa Greater Los Angeles Area

Manufacturing Engineer korvaus in Greater Los Angeles Area Rivian:ssa vaihtelee $108K per year ja $272K välillä. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Los Angeles Area on yhteensä $170K. Katso Rivian:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025

Keskiarvo Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
RIV-3
Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Mechanical Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
Senior Mechanical Engineer
$186K
$145K
$38.3K
$3.3K
RIV-6
Staff Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 3 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

50%

V 1

50%

V 2

Osaketyyppi
RSU

Rivian-yhtiössä RSUs noudattavat 2 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 50% ansaitsee 1st-V (12.50% neljännesvuosittain)

  • 50% ansaitsee 2nd-V (12.50% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Rivian-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Rivian-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Manufacturing Engineer roolille yrityksessä Rivian in Greater Los Angeles Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $272,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Rivian Manufacturing Engineer roolille in Greater Los Angeles Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $170,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Rivian ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

