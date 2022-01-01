Yrityshakemisto
Rite Aid
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Rite Aid Palkat

Rite Aid:n palkkaväli vaihtelee $33,446:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Asiakaspalvelu :lle alaosassa $271,350:aan Ohjelmajohtaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Rite Aid. Viimeksi päivitetty: 8/21/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Liiketoiminnan kehittäminen
$258K
Asiakaspalvelu
$33.4K
Datatieteen päällikkö
$179K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Datatieteilijä
$80.4K
Henkilöstöhallinto
$86.6K
Tietotekniikan asiantuntija
$62.1K
Lakiasiat
$251K
Lääkäri
$83.3K
Tuotesuunnittelija
$174K
Ohjelmajohtaja
$271K
Myynti
$39.8K
Tietoturva-analyytikko
$241K
Ohjelmistoinsinööri
$66.2K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$206K
Ratkaisuarkkitehti
$164K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Rite Aid:ssa on Ohjelmajohtaja at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $271,350. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Rite Aid:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $164,175.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Rite Aid:lle

Liittyvät yritykset

  • Best Buy
  • Express
  • URBN
  • The TJX Companies
  • Foot Locker
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit