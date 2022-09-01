Yrityshakemisto
Riskonnect
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Riskonnect Palkat

Riskonnect:n palkkaväli vaihtelee $25,556:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Datatieteilijä :lle alaosassa $128,627:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Riskonnect. Viimeksi päivitetty: 8/21/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $86K
Liiketoiminta-analyytikko
$58.8K
Asiakaspalvelu
$88.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Datatieteilijä
$25.6K
Tuotevastaava
$129K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Riskonnect:ssa on Tuotevastaava at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $128,627. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Riskonnect:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $86,000.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Riskonnect:lle

Liittyvät yritykset

  • Uber
  • Databricks
  • Stripe
  • Square
  • Pinterest
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit