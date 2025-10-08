Yritysluettelo
Riskified
Riskified Full Stack -ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Tel Aviv Metropolitan Area

Full Stack -ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Tel Aviv Metropolitan Area Riskified:ssa on yhteensä ₪495K per year. Katso Riskified:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025

Mediaanipalkka
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Yhteensä vuodessa
₪495K
Taso
L2
Peruspalkka
₪404K
Stock (/yr)
₪57.7K
Bonus
₪33.7K
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Riskified?

₪566K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Riskified in Tel Aviv Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ₪645,885. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Riskified Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille in Tel Aviv Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₪486,495.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Riskified ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

