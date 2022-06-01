Yritysluettelo
Riskified Palkat

Riskified:n palkka vaihtelee $96,592 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $206,500 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Riskified. Viimeksi päivitetty: 9/18/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $142K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

DevOps-insinööri

Myynti
Median $207K
Liiketoimintakehitys
$162K

Data-analyytikko
$131K
Data-asiantuntija
$129K
Henkilöstöhallinto
$96.6K
Markkinointioperaatiot
$118K
Tuotesuunnittelija
$122K
Tuotepäällikkö
$173K
Myynti-insinööri
$189K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$199K
Ratkaisuarkkitehti
$159K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Riskified on Myynti vuosittaisella kokonaiskorvauksella $206,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Riskified ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $150,508.

