Videopeli-ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Riot Games:ssa vaihtelee $141K per year P1 -tasolta $371K per year P5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $247K. Katso Riot Games:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
