Videopeli-ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Seattle Area Riot Games:ssa vaihtelee $292K per year P4 -tasolta $367K per year P5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Seattle Area on yhteensä $304K. Katso Riot Games:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$292K
$224K
$0
$67.8K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
