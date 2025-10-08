Videopeli-ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Los Angeles Area Riot Games:ssa vaihtelee $141K per year P1 -tasolta $375K per year P5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Los Angeles Area on yhteensä $218K. Katso Riot Games:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***